Колледжи Подмосковья пригласили абитуриентов на программы обучения в сфере АПК

Выпускники могут получить востребованную профессию в том числе по аграрным специальностям. В Подмосковье есть широкие возможности для развития в этой сфере, напомнили в региональном Минсельхозпроде. Абитуриентам доступны разные направления обучения, включая ветеринарию, зоотехнию, технологию производства и переработки сельхозпродукции и многое другое.

Выбрать подходящий колледж и специальность можно на тематическом портале «Я в агро». Там собрана информация обо всех учебных заведениях, программах обучения, сроках освоения профессий.

В министерстве напомнили, что в колледжах региона студенты получают актуальные знания и навыки, которые делают их конкурентоспособными специалистами.

«Будущие специалисты проходят практику в хозяйствах и ветеринарных клиниках, а также стажируются на предприятиях региона — это позволяет отработать профессиональные компетенции в реальных условиях», — отметили в ведомстве.