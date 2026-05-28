Почти 600 программ создали в России в рамках новой модели высшего образования

В России в рамках перехода на новую модель высшего образования разработали 581 образовательную программу. По ним будут обучаться более 70 тысяч студентов, сообщил министр науки и высшего образования Валерий Фальков, написал ТАСС .

По словам главы Минобрнауки, внедрение новой системы проходит поэтапно. Особое внимание уделяют социальной стабильности и тому, как изменения воспринимают студенты, преподаватели и академическое сообщество. Фальков отметил, что социологические исследования показывают высокий уровень поддержки обновленной модели высшего образования.

В апреле Фальков заявил о необходимости переосмыслить представление о высшем образовании с учетом современных вызовов. Он напомнил, что еще несколько лет назад каждый вуз фактически жил по своим законам, несмотря на наличие федеральных правил.