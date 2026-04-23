Фальков предложил переосмыслить понятие высшего образования

Представление о высшем образовании необходимо переосмыслить с учетом современных вызовов. Об этом заявил министр образования и науки Валерий Фальков, его слова привел РБК .

Фальков напомнил, что еще несколько лет назад каждый вуз фактически жил по своим законам, несмотря на наличие федеральных правил.

«Год за годом у нас унифицируются правила, и это способствует достижению цели, которая стоит в федеральном законе об образовании», — добавил он.

Цель, о которой идет речь, — создать условия, при которых на бюджетные места попадают самые способные и подготовленные, вне зависимости от места рождения и среднего образования.

Ранее Фальков заявлял, что уже в 2026 году по новым образовательным программам будут учиться до 70 тысяч студентов.