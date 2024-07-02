Пятнадцать выпускников из Богородского округа получили 100 баллов по ЕГЭ

Подведены итоги единого государственного экзамена в Богородском округе. Во время основного периода проведения в экзаменах приняли участие 737 выпускника.

Из них 15 выпускников показали впечатляющие результаты, набрав по 100 баллов по химии и профильной математике, литературе, русскому языку и биологии. Эти достижения принадлежат ученикам из Центров образования № 1, 2, 5, 10, 35, 45, 62 и «Богородский».

Всего в Богородском округе было выявлено 98 «золотых» медалистов и 53 «серебряных» по итогам аттестационных экзаменов и готовых оценок.

Также отметили учителей, которые подготовили школьников к получению максимального балла.

Так, Алла Николаевна Клепанова, учитель русского языка и литературы из Центра образования «Богородский», подготовила двух выпускников на 100 баллов по литературе. Мария Михайловна Леонова, учитель русского языка и литературы из Центра образования № 10, подготовила одного выпускника на 100 баллов по литературе и одного по русскому языку. Алексей Борисович Купавский, учитель математики из «Ломоносовского лицея», подготовил троих выпускников на 100 баллов по математике.

Эти результаты свидетельствуют о высоком профессионализме педагогов и трудолюбии учеников в Богородском округе.