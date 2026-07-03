Piter.TV опубликовал проходные баллы в вузах Санкт-Петербурга в 2026 году

Абитуриенты каждый год интересуются, какие проходные баллы установлены в вузах Санкт-Петербурга и есть ли шанс поступить на бюджет. Ответ на этот вопрос зависит от конкретного учебного заведения, специальности и количества бюджетных мест, написал Piter.TV .

Проходные баллы меняются ежегодно. На востребованных специальностях, таких как IT, программная инженерия и робототехника, они значительно выше, чем на педагогических, естественно-научных и некоторых инженерных направлениях.

Ориентировочные проходные баллы по итогам последних приемных кампаний (бюджет): — СПбГУ — 260–310 баллов; — ИТМО — 270–300 баллов на IT-направлениях; — СПбПУ Петра Великого — от 194 баллов, популярные направления — 250–280 баллов; — СПбГЭУ — около 220–270 баллов; — ЛЭТИ — около 220–270 баллов, IT — выше; — Горный университет — 220–280 баллов; — СПбГУПТД — от 170–220 баллов; — БГТУ «Военмех» — от 180–240 баллов; — РГПУ им. Герцена — от 150–180 баллов на педагогических направлениях; — СПбГАСУ — от 176 баллов.

На некоторых направлениях к сумме баллов ЕГЭ добавляются результаты внутренних экзаменов вуза, поэтому при сравнении проходных баллов важно учитывать требования конкретной образовательной программы.

В Санкт-Петербурге есть вузы, где проходные баллы ниже. Среди них — Санкт-Петербургский государственный аграрный университет, Государственный университет морского и речного флота имени адмирала Макарова, РГПУ им. Герцена (часть педагогических программ), Университет промышленных технологий и дизайна (отдельные направления) и СПбГАСУ по некоторым инженерным специальностям.

Минимальные проходные баллы на отдельных направлениях начинаются примерно от 150–180 баллов, а в аграрных вузах встречаются программы с проходным баллом около 120–160.