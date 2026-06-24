Первым выпускникам ветеринарной интернатуры вручили дипломы

Первым выпускникам программы ветеринарной интернатуры Московской ветеринарной академии имени Скрябина вручили дипломы. В торжественной церемонии приняла участие министр сельского хозяйства Оксана Лут, сообщили в пресс-службе министерства.

Проект стартовал в 2024 году. Интернов обучали по программам офтальмологии, неврологии, ветеринарной фармации, медицине лошадей и жвачных животных. Программа готовит специалистов узкого профиля, которые способны решать сложные клинические задачи.

Дипломы получили 20 выпускников.

«Считаю, что этот двухлетний эксперимент был, безусловно, успешен», — заявила Лут.

Кроме того, министру показали современную клинику на базе кафедры ветеринарной хирургии, в которой можно проводить практические занятия, и Центр репродуктивных технологий.