Перевод нижегородских школ в мессенджер MAX начнется сентября

Преподаватели, родители и ученики нижегородских школ с сентября начнут использовать новый российский мессенджер MAX, куда из VK переедет сервис для общения «Сферум». Об этом сообщил министр образования и науки региона Михаил Пучков .

Он подчеркнул, что на функции сервиса смена платформы не повлияет. Единственным нововведением станет отмена VK ID для входа в «Сферум».

Министр добавил, что перенос групповых чатов и контактов произойдет в автоматическом режиме. Для этого достаточно зарегистрироваться в мессенджер MAX по номеру телефона, который использовался для создания профиля в «Сферум».

«Первыми в начале августа на „Сферум“ в MAX перейдут Министерство образования и науки, муниципальные органы управления образования и Нижегородский институт развития образования. Школы начнут переводить общение по учебе в "Сферум" в национальном мессенджере MAX с сентября», — объявил Пучков.

Он подчеркнул, что уже несколько месяцев пользуется отечественным мессенджером.

Министр добавил, что на новой платформе разработчики «Сферума» запустят дополнительные актуальные сервисы в сфере образования, включая упрощенный сбор документов.

«Это значит, что родитель сможет просто отправлять справки в школу. В MAX доступна и цифровая подпись. Записка от родителей 2.0, такую не подделать», — отметил Пучков.

Опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения показал что большая часть россиян поддержала создание национального мессенджера MAX. Положительно оценили разработку 64% респондентов. Также более половины опрошенных заявили о важности хранения личных данных пользователей на серверах в России.