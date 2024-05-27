Педагогам среднего профобразования предложили предоставлять досрочную пенсию
ЛДПР предложила давать досрочную пенсию педагогам среднего профобразования
Депутаты ЛДПР предложили предоставлять педагогам среднего профессионального образования право уйти на пенсию после 25 лет стажа вне зависимости от возраста обучаемых студентов. Законопроект внесут в Госдуму 27 мая, написал «Московский комсомолец».
Предполагается, что условием станет обучение в учреждении среднего профобразования не менее 50% детей до 18 лет. Изменения могут внести в статью 30 федерального закона «О страховых пенсиях».
Пока досрочное пенсионное обеспечение предоставляют только тем, чей педагогический стаж составляет от 25 лет в организациях для несовершеннолетних. Как отметили авторы проекта, система образования в России претерпела изменения, период обучения в общеобразовательной школе вырос — соответственно, увеличился и возраст поступающих в организации среднего профобучения после 11-го класса. Процент детей до 18 лет среди них уменьшился, и педагогические работники перестали нарабатывать нужную продолжительность стажа
Ранее в Госдуму внесли законопроект, позволяющий передавать родителям пенсионные коэффициенты.