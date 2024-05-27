Юрист объяснил, как поделиться пенсией с родителями

В Госдуму внесли законопроект, который позволит детям передавать свои пенсионные коэффициенты родителям, увеличивая их пенсию. Заслуженный юрист России Иван Соловьев заявил агентству «Прайм» , что инициатива полезная, но воспользоваться ей смогут только высокооплачиваемые сотрудники.

Поправку в закон «О страховых пенсиях» в Госдуму внесла фракция ЛДПР. Инициатива предполагает, что работающие россияне смогут передать не более двух коэффициентов в год: либо по одному каждому родителю, либо единственному родителю в полном объеме.

Юрист объяснил, что за год работающий россиянин может накопить максимум 10 страховых коэффициентов. Для этого он должен получать «белую» зарплату более185 тысяч рублей. А если человек получает 40-50 тысяч рублей, то все его заработанные коэффициенты будут уходить родителям, а в старости он сам столкнется с трудностями.

Ранее стало известно, что мошенники придумали новый способ обмана, обещая своим жертвам перерасчет пенсии.