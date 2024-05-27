Юрист объяснил, как поделиться пенсией с родителями
Юрист Соловьев: поделиться пенсией с родителями смогут люди с высокой зарплатой
В Госдуму внесли законопроект, который позволит детям передавать свои пенсионные коэффициенты родителям, увеличивая их пенсию. Заслуженный юрист России Иван Соловьев заявил агентству «Прайм», что инициатива полезная, но воспользоваться ей смогут только высокооплачиваемые сотрудники.
Поправку в закон «О страховых пенсиях» в Госдуму внесла фракция ЛДПР. Инициатива предполагает, что работающие россияне смогут передать не более двух коэффициентов в год: либо по одному каждому родителю, либо единственному родителю в полном объеме.
Юрист объяснил, что за год работающий россиянин может накопить максимум 10 страховых коэффициентов. Для этого он должен получать «белую» зарплату более185 тысяч рублей. А если человек получает 40-50 тысяч рублей, то все его заработанные коэффициенты будут уходить родителям, а в старости он сам столкнется с трудностями.
Ранее стало известно, что мошенники придумали новый способ обмана, обещая своим жертвам перерасчет пенсии.