Оценку за поведение введут во всех школах России с 1 сентября 2027 года

Во всех российских школах с 1 сентября 2027 года внедрят единую оценку поведения школьников. Об этом сообщила пресс-служба Минпросвещения.

В 10 школах каждого региона страны в 2026/2027 учебном году пройдет апробация модели, уточнили в ведомстве.

Предварительными критериями оценивания стали социальное взаимодействие, соблюдение дисциплины, учебная активность и личностные качества ученика.

Депутат Ольга Пилипенко заявляла, что оценки за поведение должны быть исключительно воспитательными. Меру необходимо направить на стабилизацию корпоративной культуры, отмечала парламентарий.

Председатель Совета по правам человека при президенте России Валерий Фадеев заявлял, что школам нужно дать право отчислять учеников за неудовлетворительную оценку за поведение. По его словам, хулиганов не так много, однако они влияют на общественную среду и отношение к педагогам.