Обязательную трехлетнюю отработку для студентов медицинских вузов предложили ввести в России. Насколько подобная мера актуальна и к чему может привести, рассказала 360.ru директор Института экономики здравоохранения ВШЭ Лариса Попович.

Она поддержала такую инициативу и заявила, что бесплатное образование — это сделка, которую студент заключает с государством или юридическим лицом, если речь идет о целевом наборе.

«Но в ответ в рамках сделки что-то же человек тоже должен отдать. Это же не подарок. Это некая договоренность между человеком и плательщиком. Если человеку хочется быть свободным после образования — заплати сам за образование и гуляй как хочешь. А если за тебя заплатили, то отплати в ответ», — заявила Попович.

По ее мнению, те, кто не пошел работать по специальности, должны возместить затраты на свое обучение. Она назвала неправильной систему, при которой в профессию приходит в несколько раз меньше людей, чем выпускается из медицинских вузов. Собеседница 360.ru добавила, что система распределения успешно работала в Советском Союзе и работает в Белоруссии и Казахстане.

Опрос «Комсомольской правды», проведенный в августе прошлого года, показал, что почти половина россиян выступают за то, чтобы выпускников распределяли на рабочие места в родном регионе. Кроме того, они пожелали зарплату, сравнимую с рыночной, и ускоренный ход стажа.