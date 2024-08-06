KP.RU: 49% россиян считают, что после распределения выпускники должны работать в родном регионе

Депутаты Госдумы обсудили тему возвращения советской практики распределения студентов-бюджетников. Сайт KP.RU провел исследование и выяснил, какие условия в данном вопросе россияне считают важными.

Так, 49% респондентов заявили, что выпускникам должны подбирать работу в родном регионе. По их мнению, начало карьеры в месте рядом с домом — ударный старт для молодежи.

В списке желаемых усовершенствований также оказались зарплата по рынку и ход стажа «год за два».

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