KP.RU: 49% россиян считают, что после распределения выпускники должны работать в родном регионе
Депутаты Госдумы обсудили тему возвращения советской практики распределения студентов-бюджетников. Сайт KP.RU провел исследование и выяснил, какие условия в данном вопросе россияне считают важными.
Так, 49% респондентов заявили, что выпускникам должны подбирать работу в родном регионе. По их мнению, начало карьеры в месте рядом с домом — ударный старт для молодежи.
В списке желаемых усовершенствований также оказались зарплата по рынку и ход стажа «год за два».
Задержанные газовики последними проверяли рухнувший в Нижнем Тагиле дом
«Одно лицо на троих». Киркоров показал повзрослевших детей
Турнир по гандболу между спортсменами из Чехова и Воронежа пройдет 28 августа
ВС России продолжили отбивать атаки ВСУ на границе в Курской области
Мизулина поможет установить в Кирове памятник коту Твиксу по проекту бойца СВО
Больше не все включено? Отелям в Турции предложили отменить популярную систему
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте