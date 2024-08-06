KP.RU: 49% россиян считают, что после распределения выпускники должны работать в родном регионе

Так, 49% респондентов заявили, что выпускникам должны подбирать работу в родном регионе. По их мнению, начало карьеры в месте рядом с домом — ударный старт для молодежи.

В списке желаемых усовершенствований также оказались зарплата по рынку и ход стажа «год за два».