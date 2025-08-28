Открылась регистрация на Всероссийский чемпионат по искусственному интеллекту

Стартовала регистрация на Всероссийский чемпионат по искусственному интеллекту RuCode. В нем могут принять участие все желающие посоревноваться в решении задач по разработке новых продуктов.

Организаторы предусмотрели два зачета: «Лига юниоров» для школьников и студентов ссузов и «Лига профессионалов» для всех остальных. Первые смогут получить дополнительные баллы к ЕГЭ, а вторые — удостоверение МФТИ о повышении квалификации.

«Все финалисты будут приглашены на экскурсии в офисы компаний-партнеров и смогут пройти индивидуальные карьерные консультации у экспертов в области машинного обучения и data science», — добавил руководитель программного комитета фестиваля, директор центра развития ИТ-образования МФТИ Алексей Малеев.

Задания опубликуют на сайте до 2 сентября, а принимать их решения будут до 26 октября. Еще через неделю состоится онлайн-защита лучших проектов, а 13 ноября в Москве наградят победителей фестиваля.

Чемпионат проходит при поддержке гранта Минобрнауки России в рамках федерального проекта «Популяризация науки и технологий».