Открылась регистрация на олимпиаду школьников по искусственному интеллекту

Началась регистрация на всероссийскую олимпиаду школьников «Т1. ГенИИ» по искусственному интеллекту. Заявку на участие можно будет подать до 29 ноября.

Проверить свои силы смогут учащиеся с восьмого по 11-й класс из всех регионов страны. Задача олимпиады — привлечь подрастающее поколение в сферу информационных технологий и помочь выбрать профессию. Знания участников проверят в сферах рекомендательных систем, компьютерного зрения и обработки естественного языка. Помимо конкурсных заданий, их ждут мастер-классы и лекции.

«Олимпиада, как мы себе ее представляем, должна позволить школьникам раскрыться, показать свой творческий потенциал, в частности применения технологии ИИ, и, возможно, мотивировать на дальнейшее развитие в данной индустрии», — заявил руководитель направления Т1 «Искусственный интеллект» Холдинга Т1 Сергей Голицын.