Открылась регистрация на олимпиаду школьников по искусственному интеллекту

Фото: Телеканал «360»

Началась регистрация на всероссийскую олимпиаду школьников «Т1. ГенИИ» по искусственному интеллекту. Заявку на участие можно будет подать до 29 ноября.

Проверить свои силы смогут учащиеся с восьмого по 11-й класс из всех регионов страны. Задача олимпиады — привлечь подрастающее поколение в сферу информационных технологий и помочь выбрать профессию. Знания участников проверят в сферах рекомендательных систем, компьютерного зрения и обработки естественного языка. Помимо конкурсных заданий, их ждут мастер-классы и лекции.

«Олимпиада, как мы себе ее представляем, должна позволить школьникам раскрыться, показать свой творческий потенциал, в частности применения технологии ИИ, и, возможно, мотивировать на дальнейшее развитие в данной индустрии», — заявил руководитель направления Т1 «Искусственный интеллект» Холдинга Т1 Сергей Голицын.

Фото: Телеканал «360»
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Фото: Телеканал «360»
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Фото: Телеканал «360»
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Фото: Телеканал «360»
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Отборочный тур пройдет с 29 ноября по 15 декабря, а полуфинал — с 18 по 26 января. Здесь участники будут соревноваться дистанционно. А вот финал — со 2 по 7 марта — примет Технопарк Физтех-лицея имени Капицы в Долгопрудном.

«Олимпиада, которую мы сейчас проводим, нацелена на то, чтобы показать реально действующие кейсы, кейсы из индустрии, дать ребятам возможность порешать задачи, которые решают каждый день программисты», — подчеркнул директор Фонда развития физтех-школ Андрей Богданов.

Победители получат не только денежные призы, но и возможность познакомиться с лидерами IT-отрасли.

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