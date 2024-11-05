Открылась регистрация на олимпиаду школьников по искусственному интеллекту
Началась регистрация на всероссийскую олимпиаду школьников «Т1. ГенИИ» по искусственному интеллекту. Заявку на участие можно будет подать до 29 ноября.
Проверить свои силы смогут учащиеся с восьмого по 11-й класс из всех регионов страны. Задача олимпиады — привлечь подрастающее поколение в сферу информационных технологий и помочь выбрать профессию. Знания участников проверят в сферах рекомендательных систем, компьютерного зрения и обработки естественного языка. Помимо конкурсных заданий, их ждут мастер-классы и лекции.
«Олимпиада, как мы себе ее представляем, должна позволить школьникам раскрыться, показать свой творческий потенциал, в частности применения технологии ИИ, и, возможно, мотивировать на дальнейшее развитие в данной индустрии», — заявил руководитель направления Т1 «Искусственный интеллект» Холдинга Т1 Сергей Голицын.
Отборочный тур пройдет с 29 ноября по 15 декабря, а полуфинал — с 18 по 26 января. Здесь участники будут соревноваться дистанционно. А вот финал — со 2 по 7 марта — примет Технопарк Физтех-лицея имени Капицы в Долгопрудном.
«Олимпиада, которую мы сейчас проводим, нацелена на то, чтобы показать реально действующие кейсы, кейсы из индустрии, дать ребятам возможность порешать задачи, которые решают каждый день программисты», — подчеркнул директор Фонда развития физтех-школ Андрей Богданов.
Победители получат не только денежные призы, но и возможность познакомиться с лидерами IT-отрасли.