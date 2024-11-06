Открылась регистрация на юбилейный сезон олимпиады для школьников «Технокубок»

МФТИ, МГТУ имени Баумана и VK открыли регистрацию на 10-й, юбилейный сезон олимпиады по программированию для школьников «Технокубок». Победители смогут поступить в вуз без экзаменов или автоматически получить 100 баллов за ЕГЭ по профильной информатике. Кроме того, им предложат персональные карьерные консультации.

Принять участие в олимпиаде смогут школьники, начиная с восьмого класса. Финалисты определятся через три отборочных раунда. Участвовать можно в любом из них, в зачет пойдет лучший результат. Финал, который состоится 2 марта, пройдет в смешанном формате — онлайн на платформе All Cups и очно на площадках вузов-партнеров.

Всего за 10 лет в олимпиаде приняли участие свыше 35 тысяч школьников.

«Многие из них поступили в престижные вузы и построили успешную карьеру в IT. Олимпиадное программирование — это реальный старт карьеры в востребованных цифровых направлениях», — заявила вице-президент VK по образовательным проектам Анна Степанова.

По оценке директора Центра развития IT-образования Алексея Малеева, олимпиада превратилась в полноценный инструмент для развития талантов. Для школьников она может стать не просто первым шагом в науку, а возможностью в перспективе принести много пользы развитию отечественных технологий, добавил он.

Начальник приемной комиссии МГТУ имени Баумана Иван Сидельников назвал олимпиаду крайне значимой.

«Надеемся, что каждый год олимпиада будет становиться только сильнее, открывая новые перспективы для победителей и призеров. Совместными усилиями мы сможем решить стратегическую задачу — обеспечение технологического суверенитета России», — добавил он.

Сидельников поблагодарил участников и организаторов мероприятия.

Узнать все подробности и подать заявку на участие можно на сайте олимпиады.