Отдельный учебник русского языка создадут для детей мигрантов

В российских школах могут появиться новые учебники по русскому языку, созданные специально для обучения детей мигрантов. Идею обсудили во время круглого стола в Совете Федерации, сообщила «Парламентская газета» .

«Детей отправят на дополнительную подготовку, в том числе за бюджетный счет, а учителям предпишут пройти курсы повышения квалификации, чтобы они лучше занимались с иностранцами», — рассказали журналисты.

Участники круглого стола отметили, что в некоторых классах почти половина учащихся плохо говорит по-русски, что мешает педагогам эффективно вести учебный процесс. Исправить ситуацию, по мнению специалистов, может создание пособий по русскому языку как иностранному, отдельных учебников для детей мигрантов и повышение квалификации учителей.

Чиновники обратили внимание на проблему, возникшую с зачислением детей мигрантов в российские школы. По новым правилам, стать учениками общеобразовательной организации они могут только при наличии документов, подтверждающих законность нахождения семьи на территории страны, а также достаточного уровня владения русским языком, который дети должны показать в ходе специального тестирования. Недавно председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщал, что из 335 будущих школьников, допущенных до этого экзамена, с ним справились только 27.