От колов в школах предложили отказаться

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил министру просвещения России Сергею Кравцову перестать ставить в школах единицы. Документ с описанием его инициативы оказался в распоряжении РИА «Новости» .

«Учитывая серьезность ситуации, прошу вас наложить мораторий на использование отметки единица в российских школах до выработки единых рекомендаций относительно данной педагогической санкции», — указал парламентарий.

Милонов сослался на родителей учеников, которые считают, что преподаватели злоупотребляют выставлением колов и иногда прибегают к этой оценке за несущественные проступки. Депутат напомнил, что в советское время единица была аналогом вызова родителей в школу и знаком для серьезного внимания педагогов к школьнику. Теперь же эта отметка может становиться инструментом эмоционального воздействия.

Ранее 88% участвовавших в опросе россиян высказались в пользу возвращения оценок за поведение в школах.