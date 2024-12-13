KP.RU: большинство россиян предложили вернуть оценки за поведение в школах
Большинство россиян, а именно 88% опрошенных, высказались в ползу возвращения в школах оценок за поведение. Об этом сообщил сайт KP.RU со ссылкой на собственный опрос.
При этом 52% респондентов считают, что оценку за поведение нужно не только ставить в дневник, но и отображать ее при выпуске в аттестате.
Еще 36% — поддержали саму идею отметок. Но они высказались против того, чтобы она шла в итоговый документ. Наконец, 11% опрошенных заявили, что оценка за поведение не нужна в принципе.
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