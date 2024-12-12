Оператор технологической установки НПЗ стал героем документального фильма

Премьера документального фильма «Рабочий класс» о востребованности рабочих профессий состоялась в Москве. Его главным героем стал Максим Горшков — студент колледжа, с недавнего времени работающий оператором технологической установки Московского НПЗ.

Любить химию, изучать ее на факультете химических технологий, попасть на производственную практику на крупнейший завод столицы и в итоге получить работу — звучит как идеальный план. Для Максима же это реальная история жизни.

Сначала на производственной практике он прошел учебный курс в виртуальной реальности, затем детально ознакомился с процессами нефтепереработки и освоил установки с 3D-моделями.

«Каждого молодого специалиста у нас сопровождают наставники, внутренние тренеры, которые готовят его к получению допуска к работе сначала на первых шагах, ну, а далее уже к профессиональному и карьерному росту и движению», — рассказала замгендиректора Московского НПЗ по персоналу Екатерина Косогорова.

Кроме того, в фильме показали развитую социальную инфраструктуру предприятия — спортивный комплекс и медицинский центр.

При этом устроиться на предприятие можно и без высшего образования. Крупные компании заинтересованы в выпускниках колледжей, овладевших рабочими специальностями, и создают для них все условия.

«Нужны сварщики, нужны инженеры, нужны технологи, нужны слесари. Они — на вес золота», — уточнила руководитель пресс-службы Департамента инвестиционной и промышленной политики Полина Павлова.

Фильм доступен к просмотру в популярных соцсетях и видеохостингах.