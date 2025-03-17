Депутат Госдумы Виктор Водолацкий предложил ввести в школах начальную военную подготовку с пятого класса. Почему эта идея не столь хороша, как кажется, рассказал 360.ru его коллега, первый зампредседателя комитета по науке и высшему образованию Олег Смолин.

«Я хочу напомнить, что российские школьники и сейчас перегружены, и на предложение вводить любые новые уроки всегда отвечаю: давайте будем более эффективно использовать те, которые есть», — заявил он.

Кроме того, по мнению Смолина, пятиклассников обучать этому еще рано. Наиболее эффективной формой, по его словам, стали бы военно-спортивные лагеря в условиях, приближенных к реальным, а занятия в школе носят в основном теоретический характер.

В январе патриарх Кирилл рассказал, что в программу пятых-седьмых классов вернут предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России».