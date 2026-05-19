Омбудсмен Володарский сообщил, что школьники должны научиться эффективно использовать ИИ

Омбудсмен в сфере образования Амет Володарский в беседе с ИА НСН подчеркнул, что российским школьникам следует освоить грамотное применение искусственного интеллекта, а не опасаться его.

Как сообщает Wylsacom Media, американские ученые проанализировали более 500 тысяч оценок студентов из техасского университета за период с 2018 по 2025 год. Исследования охватили разные факультеты. Выяснилось, что после запуска ChatGPT в ноябре 2022 года количество отличных оценок возросло на 30%. Особенно это заметно на направлениях с большим количеством письменных заданий и в курсах программирования.

Володарский связал данную тенденцию с устаревшими методами в системе образования.