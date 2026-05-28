Около четверти родителей наймут репетиторов летом для детей

Россияне планируют выделить на занятия детей с репетиторами летом примерно 26,5 тысячи рублей. Об этом со ссылкой на исследования сервисов «Авито услуги» и «Авито реклама» сообщил ТАСС .

Занятия детей с репетиторами или на курсах обеспечат примерно четверть опрошенных родителей. При этом 30% респондентов собираются потратить на занятия до 10 тысяч рублей, 38% — от 10 до 25. В бюджет в 50-100 тысяч согласились уложиться 8% опрошенных, а более 100 тысяч — 3%.

Чаще всего летом занимаются иностранным языком — его выбрали 38% родителей. В число лидеров также вошли русский язык и базовая математика.

Ранее учитель эксперт ЕГЭ Иван Меньшиков рассказал, что родители могут избежать значительных трат, если ребенок проявит самостоятельность. По его словам, репетитор способен помочь составить план подготовки на год, а следовать ему можно при помощи ресурсов с автопроверкой и нейросетей.