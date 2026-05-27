Учитель Меньшиков заявил, что самостоятельность ребенка может помочь сэкономить на подготовке к ЕГЭ

Учитель математики, эксперт ЕГЭ Иван Меньшиков рассказал «Москве 24» , как избежать значительных трат при подготовке к ЕГЭ. По его мнению, упор на самостоятельность ребенка может помочь сэкономить.

«Сейчас нет дефицита методических материалов, тренажеров, видеоразборов заданий от опытных учителей. Также есть ресурсы с автопроверкой, можно обсуждать решения с нейросетью», — отметил Меньшиков.

По его словам, репетитор способен помочь составить план подготовки на год, а дальше ребенок будет работать сам. В этом случае стоимость подготовки окажется значительно ниже, а результат будет не хуже.

С начала текущего учебного года видеоразборы заданий ЕГЭ в «Московской электронной школе» (МЭШ) набрали более 1,7 миллиона просмотров. Всего в библиотеке сервиса можно найти свыше 320 видеоматериалов по 11 предметам.