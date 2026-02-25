Около 70 тысяч студентов перейдут на новые программы уже в 2026 году

В новом учебном году в рамках пилотного проекта около 70 тысяч российских студентов начнут учиться по новым программам. Об этом заявил «Вестям» министр науки и высшего образования Валерий Фальков.

Он заявил, что проект, который запустили в 2023 году, теперь планируется расширить на 17 высших учебных заведений.

«Сейчас надо масштабировать. И уже с этого года. Президент нас поддержал», — добавил Фальков.

По его словам, будет сформирован новый перечень специальностей на основе прогноза от Министерства труда и собственных вузовских наработок.

В январе стало известно, что вместо бакалавриата и магистратуры в России введут базовое и специализированное высшее образование. При этом переход будет постепенным, и действующие студенты смогут доучиться по тем программам, на которые поступали.