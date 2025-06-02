Около 20 вузов России уличили в нарушении обязательных требований в сфере образования

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки направила предостережения 19 российским высшим учебным заведениям о недопустимости нарушений в сфере образования. Соответствующую информацию опубликовали на официальном сайте Рособрнадзора.

«Рособрнадзор <…> предложил принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований в рамках федерального государственного контроля (надзора) в сфере образования», — указали в сообщении.

Уведомления получили и крупнейшие федеральные, и частные университеты. В их числе — МГУ имени М. В. Ломоносова, РУДН, ВШЭ, а также МГТУ имени Н. Э. Баумана.

Кроме того, предостережения направили Современному техническому университету, СПГУ, Институту экономики и управления, Славяно-Греко-Латинской академии, Медицинскому институту Цельса, Московскому институту электронной техники, МГЛУ, Московскому политеху, Саратовскому госуниверситету генетики, Владимирскому госуниверситету, Новосибирскому университету экономики и управления, Тихоокеанскому госуниверситету, МГСУ, ДФУ и Государственному университету управления.

Ранее стало известно, что большинство российских вузов потеряли позиции в мировом рейтинге CWUR.