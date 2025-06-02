Большинство российских вузов потеряли позиции в мировом рейтинге

Более половины университетов России опустились в международном рейтинге CWUR. Среди них оказались ведущие учебные заведения, включая МГУ имени Ломоносова, который потерял 12 позиций. «Газета.Ru» сообщила, что Физический институт имени П. Н. Лебедева РАН и НИЦ «Курчатовский институт» также ухудшили свои показатели.

Несмотря на общую тенденцию, некоторые российские вузы смогли улучшить свои позиции. В их числе ФТИ имени Иоффе, НИУ ВШЭ, ТГУ и Университет ИТМО. Всего в топ-2000 мирового рейтинга вошли 43 российских университета, отметил сайт vse42.ru.

Эксперт Надим Махассен связал снижение позиций с недостаточной государственной поддержкой и отсутствием стратегического планирования. Он подчеркнул, что для улучшения ситуации необходимы значительные инвестиции в образование и науку.