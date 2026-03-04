Один из создателей ЕГЭ предупредил о возвращении блата при отмене единого экзамена

Если в России отменят единый государственный экзамен, вузы начнут возвращаться к практике поступления «по звонкам». Об этом РИА «Новости» заявил бывший министр образования, президент РУДН, один из создателей ЕГЭ Владимир Филиппов.

Он отметил, что в случае отмены ЕГЭ снова начнут набирать популярность платные подготовительные курсы при конкретном вузе. Также родители будут стремиться отдать своих детей-абитуриентов на обучение частным репетиторам — преподавателям университетов.

«Надо понимать, что значительная часть мест на дефицитные специальности будет занята по звонкам от начальства», — подчеркнул Филиппов.

Также абитуриентам придется ехать сдавать вступительные экзамены в конкретный вуз, что отсеет многих способных подростков из регионов. Экс-министр выразил мнение, что россияне пока не готовы идти на такие жертвы.

Ранее в школах решили ввести устный экзамен по истории, необходимый для допуска к государственной итоговой аттестации. Испытания будут проводить с января по апрель.