Обучающие видеоролики об информационной безопасности подготовили в Минцифры

Сегодня каждый из нас ежедневно пользуется интернетом — оплачивает покупки, записывается к врачу, пользуется госуслугами. Но вместе с с тем Всемирная паутина содержит риски: мошенники, вирусы, утечки важной информации. Министерство цифрового развития России подготовило обучающие видеоролики о кибербезопасности, чтобы помочь людям лучше разбираться в цифровых угрозах и защищать свои данные.

Чтобы не попасться на уловки мошенников, важно соблюдать простые правила: использовать сложные пароли, не переходить по подозрительным ссылкам, а также проверять информацию перед тем, как вводить личные данные.

Видеоматериалы содержат полезные советы по безопасному поведению в сети. Они позволят большему числу людей избежать интернет-угроз и безопасно пользоваться цифровыми сервисами.