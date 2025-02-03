Обучающие видеоролики об информационной безопасности подготовили в Минцифры

Сегодня каждый из нас ежедневно пользуется интернетом — оплачивает покупки, записывается к врачу, пользуется госуслугами. Но вместе с с тем Всемирная паутина содержит риски: мошенники, вирусы, утечки важной информации. Министерство цифрового развития России подготовило обучающие видеоролики о кибербезопасности, чтобы помочь людям лучше разбираться в цифровых угрозах и защищать свои данные.
Чтобы не попасться на уловки мошенников, важно соблюдать простые правила: использовать сложные пароли, не переходить по подозрительным ссылкам, а также проверять информацию перед тем, как вводить личные данные.
Видеоматериалы содержат полезные советы по безопасному поведению в сети. Они позволят большему числу людей избежать интернет-угроз и безопасно пользоваться цифровыми сервисами.
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