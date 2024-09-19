Оборудование для сдачи ЕГЭ и ОГЭ привезли в ЛНР из Ивановской области
В Марковскую гимназию в ЛНР привезли современное оборудование, которое позволит выпускникам сдавать ЕГЭ и ОГЭ. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента внутренней политики Ивановской области.
Всего планируют оборудовать 11 кабинетов. Раньше выпускники из-за отсутствия технических возможностей вынуждены были ездить на экзамены в другие районы республики.
«Теперь же и мы имеем возможность сдавать государственные экзамены, не покидая стен родной школы», — заявила директор гимназии Юлия Тимошенко-Непогодина.
Ранее ректор Высшей школы экономики Никита Анисимов сообщил, что ЕГЭ положительно повлиял на динамику развития четырех новых регионов.
Первое заседание Совета депутатов нового созыва прошло в Котельниках
Два танка «Ахмата» несколько недель сдерживали ВСУ под Суджей
Подмосковье восстановит жилой дом в поселке Ханженково-Северном в ДНР
Пенсионеров из Котельников обучат оказанию первой помощи на спецзанятиях
Еще 258 работников предприятий Подмосковья прошли обучение на Фабрике офисных процессов
Стадион Лучинской школы в Истре открыли для свободного посещения
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте