Оборудование для сдачи ЕГЭ и ОГЭ привезли в ЛНР из Ивановской области

В Марковскую гимназию в ЛНР привезли современное оборудование, которое позволит выпускникам сдавать ЕГЭ и ОГЭ. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента внутренней политики Ивановской области.

Всего планируют оборудовать 11 кабинетов. Раньше выпускники из-за отсутствия технических возможностей вынуждены были ездить на экзамены в другие районы республики.

«Теперь же и мы имеем возможность сдавать государственные экзамены, не покидая стен родной школы», — заявила директор гимназии Юлия Тимошенко-Непогодина.

Ранее ректор Высшей школы экономики Никита Анисимов сообщил, что ЕГЭ положительно повлиял на динамику развития четырех новых регионов.