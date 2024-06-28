Ректор ВШЭ Анисимов отметил, что ЕГЭ помогает динамичному развитию новых регионов

ЕГЭ оказывает положительное влияние на динамику развитие ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Об этом сообщил ректор национального исследовательского университета ВШЭ Никита Анисимов, передал aif.ru .

Он отметил, что введение этого экзамена в новых территориях очень важно. Он стабилизирует систему образования.

«Поверьте, если не будет ЕГЭ, не будет опережающего развития новых регионов России. Хотя бы для того, чтобы они развивались более динамично, нужен ЕГЭ», — отметил Анисимов.

Он добавил, что благодаря ЕГЭ в вузы новых регионов могут поступить выпускники со всей России.