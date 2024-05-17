Новый сезон уроков цифровой грамотности стартовал в России | 360°

Образование 17 мая 2024, 12:53 Новый сезон уроков цифровой грамотности стартовал в России Unsplash

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Новый сезон просветительского проекта «Цифровой ликбез» стартовал в России. АНО «Цифровая экономика» и «Авито» расскажут о правилах безопасных покупок в интернете.

Уроки цифровой грамотности и кибербезопасности для школьников в рамках проекта «Цифровой ликбез» пройдут во всех регионах России. Участникам проекта расскажут о правилах совершения сделок в интернете.

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Герои видеороликов расскажут ребятам, как выбирать надежных продавцов и товары, безопасно общаться в интернете, оформлять доставку. Школьники также узнают о правилах размещения объявлений, а также получат советы по сохранению персональных данных и денег при совершении интернет-сделок.