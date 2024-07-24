Новые карьерные возможности для студентов появились на Московском НПЗ

Более 150 студентов ведущих отраслевых вузов и колледжей России прошли производственную практику на Московском НПЗ, где узнали, как работает современное предприятие этой отрасли. Лучшие из них получили предложения о трудоустройстве.

Студенты МГУ имени Ломоносова, МЭИ, РХТУ имени Менделеева и других учебных заведений освоили управление установками на 3D-моделях и прошли учебный курс в VR. Кроме того, они впервые приняли участие в конкурсе профессионального мастерства «Лучший по профессии», где прошли тестирование и отработали практические навыки, как управлять производством и оказывать первую помощь.

«Создавая условия для непрерывного обучения сотрудников, мы обеспечиваем инновационное развитие индустрии и поддерживаем адаптивность работников к быстро меняющимся технологиям», — заявил министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Он назвал развитие потенциала промышленников и подготовку молодых кадров ключом к успеху и конкурентоспособности сектора.