Новые карьерные возможности для студентов появились на Московском НПЗ
Более 150 студентов ведущих отраслевых вузов и колледжей России прошли производственную практику на Московском НПЗ, где узнали, как работает современное предприятие этой отрасли. Лучшие из них получили предложения о трудоустройстве.
Студенты МГУ имени Ломоносова, МЭИ, РХТУ имени Менделеева и других учебных заведений освоили управление установками на 3D-моделях и прошли учебный курс в VR. Кроме того, они впервые приняли участие в конкурсе профессионального мастерства «Лучший по профессии», где прошли тестирование и отработали практические навыки, как управлять производством и оказывать первую помощь.
«Создавая условия для непрерывного обучения сотрудников, мы обеспечиваем инновационное развитие индустрии и поддерживаем адаптивность работников к быстро меняющимся технологиям», — заявил министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.
Он назвал развитие потенциала промышленников и подготовку молодых кадров ключом к успеху и конкурентоспособности сектора.
«Мы активно сотрудничаем с колледжами и вузами, предлагаем лучшие образовательные программы, по которым можно обучиться престижной и востребованной профессии», — отметила заместитель гендиректора МНПЗ по персоналу Екатерина Косогорова.
По ее словам, ежегодно практику на предприятии проходят сотни студентов.
«Образовательные программы предприятия используют богатую инфраструктуру и опыт наставников — профессионалов своего дела. Благодаря этому наши ребята совершенствуют профессиональные навыки и получают практический опыт», — подчеркнула директор колледжа 26 КАДР Юлия Соколина.
МНПЗ является важной платформой для подготовки кадров и профессионального развития в нефтяной отрасли. Завод, как часть компании «Газпром нефть», признали лучшим работодателем в промышленности по версии HeadHunter. Стратегическую работу с учебными заведениями «Газпром нефть» ведет в рамках «Лиги вузов» и «Лиги колледжей» — комплексной системы сотрудничества, ориентированной на развитие партнерств и кросс-функционального взаимодействия.