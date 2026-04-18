Новую нагрузку для учеников 10-11 классов установили в России

Объем учебной нагрузки для школьников 10-х и 11-х классов составит от 2312 до 2516 часов за два года. Об этом сообщил РИА «Новости» эксперт Министерства просвещения России, руководитель института содержания и методов обучения имени Леднева Максим Костенко.

Он уточнил, что стандарт регламентирует минимальное и максимальное количество часов. Нижняя граница в 2312 часов соответствует максимальной недельной нагрузке при пятидневной учебной неделе.

Верхняя планка в 2516 часов достигается при шестидневной неделе с нагрузкой 37 часов в неделю. Показатель в 2312 часов, в свою очередь, рассчитан исходя из 34 часов в неделю при пятидневном обучении.

Ранее пресс-служба Минпросвещения сообщила, что при выставлении оценки за поведение школьников педагоги будут учитывать дисциплину, учебную активность, личные качества и участие в жизни учебного заведения. По мнению специалистов, введение объективной оценки поведения учащихся позволит повысить прозрачность взаимодействия учеников.