Нижегородский научно-образовательный центр назвали одним из ключевых инструментов интеграции науки и бизнеса в регионе

Заместитель председателя правительства Нижегородской области, исполняющая обязанности министра науки и высшего образования региона Екатерина Солнцева рассказала о ключевых научных проектах и о том, как научные разработки трансформируются в технологии для реального сектора экономики. Ее слова привело НИА «Нижний Новгород».

Как отметила Соллнцева, одним из главных инструментов интеграции науки и бизнеса в регионе остается Нижегородский научно-образовательный центр (НОЦ). Он работает с 2019 года и показывает хорошие результаты. Так, по итогам 2023 года центр занял третье место в стране, а в 2024 году был признан лучшим в России по эффективности работы.

В рамках НОЦ используются несколько форматов взаимодействия науки и бизнеса: адресное финансирование инициативных НИОКР под потребности компаний, а также выполнение НИОКР вузами в интересах индустриальных партнеров на условиях софинансирования.

НОЦ также выполняет функции регионального оператора Российского научного фонда. Среди поддержанных проектов — разработки по направлению национального лидерства, включая средства производства и автоматизацию.

Среди проектов, реализуемых при поддержке НОЦ: разработка комплексного модуля с микропроцессорами, создание производственных линий для выпуска смазочных материалов для промышленности и создание Центра малотоннажной химии для микроэлектроники.

Также Солнцева обратила внимание на важную роль ИНТЦ «Квантовая долина» с налоговыми преференциями для высокотехнологичного бизнеса. В Нижегородской области сформированы сильные научные школы и образовательный кластер. В регионе работают 12 самостоятельных вузов, научные институты РАН, включая Институт прикладной физики, Институт физики микроструктур и Институт химии высокочистых веществ.