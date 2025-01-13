Нижегородская чиновница уволилась из-за платья с нарисованной марихуаной

Замминистра образования Нижегородской области Ирина Кизилова ушла с должности. Об этом сообщило издание NN.ru .

Причиной для увольнения, указали в статье, стала фотография в платье с принтом в виде марихуаны. Скандальный снимок разошелся по Сети еще в августе, когда чиновница отдыхала на Кубе. Платье не понравилось общественникам в сфере образования, которые заявили, что «учителей за меньшее увольняют».

После массовой критики Кизилова написала заявление об отставке и на прошлой неделе ушла с поста.

Ранее тюменская чиновница, лишившаяся должности в 2016 году из-за участия несовершеннолетнего сына в порновечеринке, но через год вернувшаяся на пост, получила новое назначение — стала исполняющей обязанности директора департамента по спорту и молодежной политике.