Некоторые студенты начнут получать стипендию 30 тысяч рублей ежемесячно

По итогам конкурсного отбора студенты приоритетных специальностей начнут получать президентскую стипендию суммой по 30 тысяч рублей ежемесячно. Деньги начислят с 1 сентября, сообщила РИА «Новости» пресс-служба Минобнауки.

В 2025/2026 учебном году появятся две повышенные стипендии. Президентскую в размере 30 тысяч рублей получат 3400 студентов-очников, которые учатся по специальностям, соответствующим приоритетам научно-технологического развития России. Конкурсный отбор пройдет в сентябре–октябре, результаты объявят в ноябре–декабре, но начислят деньги в том числе за прошедший период.

Начнется выплата правительственной стипендии в размере 20 тысяч рублей. На нее смогут претендовать 5,7 тысячи студентов.

Правительственная комиссия поддержала также повышение выплат беременным студенткам вузов и колледжей. Их доведут до регионального прожиточного минимума.