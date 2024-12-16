Названы регионы с проблемами в строительстве школ

Кравцов сообщил о проблемах со строительством школ в ряде регионов России

В ряде регионов России возникли проблемы со строительством школ. Об этом на заседании Всероссийского штаба по президентским программам строительства и капремонта образовательных учреждений сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов, его слова привело РИА «Новости» .

По словам министра, в декабре в эксплуатацию введут 130 учебных учреждений.

«У нас есть проблемы со строительством новых школ. В Дагестане в зоне риска мы видим семь объектов. Также есть проблемы в Ярославской и Кировской областях, Краснодарском крае. По два объекта в Московской области и Кабардино-Балкарской республике», — отметил глава ведомства.

Кравцов добавил, что в зоне риска также находится строительство школ в Тульской, Омской, Новгородской, Мурманской, Курской, Костромской, Воронежской и Амурской областях, Крыму, Адыгее и Ставропольском крае.

Министр подчеркнул, что строительство объектов нужно завершить до конца декабря 2024 года.

Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что в стране до конца 2024 года введут еще 150 школ на более чем 100 тысяч учебных мест.