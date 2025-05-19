«Надо все выучить до конца». Знания школьников перед выпуском предложили проверять дополнительно

Для российских школьников в будущем могут ввести дополнительную проверку знаний по семьеведению, труду и основам безопасности и защиты Родины перед получением аттестата. Эти предметы важны для развития детей, рассказала 360.ru первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая.

По ее словам, пока речь идет не об отработанной позиции, а ее личном мнении.

«У нас есть предметы, которые нам важны с точки зрения развития ребенка. Это все, чему нас учат, с формулами, теоремами, экзамены, которые дети сдают при поступлении в институт. Это для их будущего», — сказала парламентарий.

Буцкая напомнила, что, помимо этого, еще есть предметы, важные для жизни детей.

«Порой так бывает, что предметы, которые тебе больше всего пригодятся в жизни, без формул и теорем. Но это именно знания, которые нужны не только при выходе из школы, но и сразу», — добавила она.

Депутат выразила надежду, что отношение к этим урокам будет такое же серьезное, как и к тем, по которым ребята сдают выпускные экзамены.

«Чтобы какие-то тесты перед выпуском в жизнь ребята все-таки проходили. У нас же, к сожалению, у школьников есть такое, да и не только у них, что если тебя не будут спрашивать, то можно и не до конца выучить. Чтобы здесь ребята понимали: надо все выучить до конца», — продолжила Буцкая.

Парламентарий отметила, что Министерством просвещения эти планы пока не обсуждались.

Ранее в школах шести регионов России запланировали ввести оценки за поведение.