Набравшая 500 баллов на ЕГЭ школьница подала документы в МФТИ

Первая в истории Единого государственного экзамена выпускница, набравшая максимальные 500 баллов по пяти предметам, Екатерина Малкова подала документы в Московский физико-технический институт. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.

Как отметили в МФТИ, свой выбор абитуриентка объяснила тем, что считает Физтех лучшим техническим вузом страны. В институте рассказали, что Екатерина обладает глубокими знаниями в физике, математике, химии и информационных технологиях, а в будущем планирует заниматься исследованиями на стыке нескольких научных направлений.

Перед подачей документов выпускница посетила Физтех-школы и ведущие лаборатории МФТИ, где ознакомилась с проектами в области квантовых технологий, молекулярной биологии, наноинженерии и создания цифровых моделей человеческого сердца.

Ранее министр просвещения России Сергей Кравцов поздравил Малкову, сдавшую все экзамены на ЕГЭ на максимальные баллы.