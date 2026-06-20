Минцифры: на «Госуслугах» стартовал прием заявлений в вузы онлайн

На портале госуслуг стартовал прием заявлений на зачисление в вузы. Об этом на платформе «Макс» сообщило Минцифры.

«На „Госуслугах“ можно подать заявление, отслеживать конкурсную ситуацию и согласиться на зачисление с помощью сервиса „Поступление в вуз онлайн“», — заявили в ведомстве.

Результаты ЕГЭ отправляют в вузы автоматически, загружать их в заявление не требуется. Сведения о индивидуальных достижениях и льготах в государственных системах не потребуют дополнительного подтверждения.

Также в новом сервисе будущий студент сможет выбрать работодателя и подать заявку на целевое обучение, а зачисленные студенты — добавиться в чат с одногруппниками.

Иностранцы также могут поступить в вузы в формате онлайн. Им необходимо зарегистрировать ruID и сформировать заявление.

В 2026 году абитуриенты смогут одновременно подать заявление в пять разных вузов.