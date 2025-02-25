Музаев назвал условие для отмены ЕГЭ

Отмена ЕГЭ возможна только в том случае, если экзамен перестанет совершенствоваться, а он постоянно развивается. На это указал руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев на пресс-конференции «Старт кампании ЕГЭ 2025 года», которая прошла в международном мультимедийном пресс-центре «Россия сегодня».

«Я ответственно вам заявляю: когда ЕГЭ перестанет совершенствоваться, тогда его, наверное, отменят. А ЕГЭ совершенствуется все время», — сказал глава Рособрнадзора.

Музаев сравнил критику экзамена с весенней аллергией, которая обостряется незадолго до его начала.

«Весной на пыльцу у меня аллергия. Так вот, у нас в период ЕГЭ начинается медийное обострение», — сказал он.

В 2025 году более 716 тысяч российских школьников готовятся к сдаче единого государственного экзамена. Рособрнадзор и министерство просвещения опубликовали приказ, в котором утвердили расписание ЕГЭ на 2025 год. Основной период экзаменов начнется 23 мая, а пересдачу назначили на 3 и 4 июля.

Ранее вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил, что программы российских школ необходимо подогнать под ЕГЭ и ОГЭ. Раньше, когда девятиклассники и выпускники российских школ сдавали экзамены, они сталкивались с вопросами, которые не изучали в рамках учебного процесса. Это способствовало развитию огромного теневого рынка репетиторства.