Можно ли заранее узнать ответы на ЕГЭ? Три главных мифа об экзамене

Чем ближе становятся даты проведения единого государственного экзамена, тем больше повышается вероятность наткнуться в Сети на мошенников, предлагающих якобы гарантированные способы сдать ЕГЭ. Можно ли найти настоящие экзаменационные задания заранее или узнать ответы у выпускников, живущих в другом часовом поясе?

По словам главы регионального преподавания образовательной компании Maximum Education Виктории Подсухиной, вокруг сдачи ЕГЭ некоторое время назад сформировалось несколько мифов. Тем, кто верит в них, лучше скорее снять розовые очки.

Первый миф касается возможности приобрести настоящие задания экзамена, указала она в беседе с «Известями». Дело в том, что контрольно-измерительные материалы тщательно защищены от утечек и распечатываются только перед самими испытаниями в пунктах, где они проводятся.

Заплатив мошенникам, ученики в лучшем случае получат старые демоверсии, которые ничем не помогут на реальном ЕГЭ.

Второй миф — это возможность узнать ответы у выпускников, сдавших экзамен раньше, в другом часовом поясе. Способ не работает, поскольку для каждого региона готовятся отличающиеся варианты заданий.

Подсухина развеяла и третий миф о шансе пронести на экзамен шпаргалки или смартфон. В этом случае последствия могут оказаться плачевными. Пункты проведения экзаменов оснащены камерами видеонаблюдения, металлодетекторами и глушителями связи.

«Если попытаться пронести телефон или шпаргалку, велик шанс быть пойманным, и тогда результаты аннулируют», — пояснила эксперт.

Пересдать ЕГЭ можно будет лишь через год. Кроме того, выпускник, привыкший искать легкие пути, может не только потерять время, но и оказаться не готовым к реальной учебе в вузе.

Ранее стало известно о школьнице, которая отдала гадалке почти четыре миллиона рублей, чтобы не провалить единый государственный экзамен. Деньги копили родители ученицы на первый взнос для покупки квартиры.