Деньги копили на первый взнос. Школьница отдала гадалке почти 4 млн, чтобы не провалить ЕГЭ

Ученица старших классов одной из московских школ перевела онлайн-гадалке, обещавшей снять с нее порчу от провала ЕГЭ, почти четыре миллиона рублей. Об этом сообщил Telegram-канал Mash .

По данным источника канала, родители 16-летней школьницы откладывали деньги на первоначальный взнос для покупки квартиры дочери. Паре удалось отложить 1,1 миллиона рублей, 10 тысяч долларов и 16 тысяч евро. На днях они планировали совершить сделку с недвижимостью, но денег дома они не обнаружили.

Оказалось, что в декабре прошлого года подросток наткнулась в Telegram на гадалку, которая предложила ей сделать расклад на шансы поступить в университет. Девочка перевела ей за «работу» 500 рублей. Аферистка заявила, что на школьницу навели страшную порчу, из-за которой сдать ЕГЭ на хорошие баллы и поступить в вуз у нее не получится.

Далее мошенница убедила подростка оплатить специальные «ритуалы», которые помогут избавиться от проклятия и успешно сдать все экзамены. Школьница перевела на карту гадалки все деньги родителей. После этого женщина удалила переписку и перестала выходить на связь.

Родители школьницы написали заявление о мошенничестве в полицию.