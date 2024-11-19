«Мособлгаз» провел уроки газовой безопасности в подмосковных школах

«Мособлгаз» провел для школьников в Подмосковье серию онлайн-уроков по безопасному обращению с бытовым газом. Только в этом месяце проект затронул 70 школ.
Занятия проходят в игровой форме. Школьникам предлагают квесты и задания на внимание и память. Усваивать важную информацию детям помогают персонажи — Искорка, Метан Пропанович и Файер.
«Такие мероприятия очень важны, потому что они сопряжены с вопросами безопасности. Если ребенок в игровой форме получает информацию, он ее сможет транслировать в тех ситуациях, которые могут возникнуть как чрезвычайные», — заявила директор Зареченской СОШ Ирина Коротеева.
В этом году в проекте участвуют почти 100 школ по всему Подмосковью, а всего за пять лет обучили около 200 тысяч школьников.
«Наша задача — чтобы дети и сами пользовались газом безопасно, и, конечно же, научили своих родителей», — подчеркнул гендиректор «Мособлгаза» Игорь Баранов.
В конце занятия каждый ученик получает «Паспорт безопасного дома», а далее вместе с родителями уже дома проходит квест для закрепления знаний.
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