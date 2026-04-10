Московские школьники стали чаще использовать ИИ для подготовки к экзаменам

Столичные старшеклассники в 2026 году готовятся к экзаменам интенсивнее, чем их предшественники годом ранее, и чаще используют в этом процессе возможности искусственного интеллекта. К такому выводу пришли аналитики МегаФона.

Готовиться к ЕГЭ старшеклассники начали с первых же недель 2026 года. В результате с января по март трафик на сайты, где можно проходить тесты единого госэкзамена, вырос почти на 20%. При этом доля юных москвичей в возрасте от 14 до 17 лет, использующих образовательные онлайн-площадки с нейросетями, достигла 7%.

В топе по посещаемости оказались онлайн-ресурсы, где представлены не только видеоуроки и пробные тесты, но и такие дополнительные возможности, как подбор вузов и специальностей, расписание экзаменов и другая полезная для абитуриентов информация.

В основном школьники занимаются онлайн-подготовкой с понедельника по среду. Больше внимания самообразованию уделяют девушки.