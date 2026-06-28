Московская выпускница Малкова набрала рекордные 500 баллов за ЕГЭ

Выпускница московской школы № 1409 Екатерина Малкова получила на ЕГЭ максимальный балл по всем предметам. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в «Максе» .

Он подчеркнул, что москвичка установила абсолютный рекорд: это первый случай за 25 лет с момента введения Единого государственного экзамена, когда выпускник заработал 500 баллов.

Малкова сдавала русский язык, профильную математику, химию, физику и информатику. Она с пятого класса училась в математической вертикали, затем в инженерном предпрофессиональном классе. Девушка побеждала в конкурсах и олимпиадах, участвовала в конференциях.

Рекордсменка планирует поступать в один из ведущих профильных вузов ― МГУ, МФТИ и РХТУ им. Д. И. Менделеева и выбирает специализацию между биофизикой, биоинформатикой и наноинженерией.

Ранее в Ленинском округе Московской области двое выпускников сдали ЕГЭ на 100 баллов по математике и физике.