Два выпускника из Ленинского округа сдали ЕГЭ на 100 баллов по 2 предметам

В Ленинском округе двое выпускников стали мультистобалльниками — они сдали ЕГЭ на 100 баллов одновременно по профильной математике и физике. Это Леонид Попов из Развилковской школы и Алина Антоненко из Бутовской школы № 2.

Благодарность за подготовку ребят выражена учителям Ирине Карпуниной, Наталье Чистяковой и Татьяне Саликовой. По инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева для выпускников, набравших 100 баллов по двум и более предметам, предусмотрена региональная выплата в размере 100 тысяч рублей. Педагоги, подготовившие двух и более стобалльников, получат по 150 тысяч рублей из регионального бюджета.

«Ребята показали блестящий результат, который стал возможен благодаря их упорству, поддержке родителей и, конечно, профессионализму педагогов. Леонид и Алина доказали, что упорство и вера в себя открывают любые двери. Пусть эта большая победа станет для вас только началом», — отметил глава округа Станислав Каторов.

Ранее сообщалось, что максимальный балл в этом году получили также выпускники по другим предметам. Еще двое выпускников сдали математику на 100 баллов, четверо — русский язык, одна выпускница — историю.