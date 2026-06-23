Московская школьница набрала 400 баллов на ЕГЭ по четырем предметам

Ученица инженерного предпрофессионального класса школы № 1409 города Москвы Екатерина Малкова сдала ЕГЭ по четырем предметам на высшие баллы. Об этом сообщил столичный департамент образования в канале на платформе «Макс» .

«Это результат огромной работы нашей выпускницы и, конечно, заслуга ее педагогов. Такой пример вдохновляет, показывает, каких высот могут достичь московские школьники», — поздравила школьницу заммэра Анастасия Ракова.

Сейчас Екатерина Маслова ждет результат по пятому экзамену — информатике.

Выпускница лицея № 2 в Павловском Посаде Анна Курдюкова получила по 100 баллов за экзамены по русскому языку и литературе. Сейчас школьница ждет результатов ЕГЭ по английскому языку, надеясь получить еще один максимальный балл.