Ученица лицея №2 из Павловского Посада сдала два ЕГЭ на 100 баллов

Анна Курдюкова, выпускница лицея №2 в Павловском Посаде, достигла значительного успеха: она получила по 100 баллов за экзамены по русскому языку и литературе. Теперь Анна ждет результатов ЕГЭ по английскому языку, надеясь получить еще один максимальный балл.

По словам школьницы, подготовка к экзаменам была непростой. Каждый день она занималась, несмотря на усталость. На всем пути ее поддерживали родители и учитель русского языка и литературы Анна Трошина.

Когда Анна увидела свои первые 100 баллов, эмоции переполняли ее. Она прыгала и кричала от счастья. Вторые 100 баллов девушка приняла уже спокойнее.

Расслабляться времени нет: впереди еще вступительные испытания в университет. Анна мечтает поступить в МГУ и стать филологом. Если она получит еще один максимальный результат, то может стать второй выпускницей, которой удастся набрать 300 баллов по трем предметам.