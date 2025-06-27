Модель оценок за поведение в школах актуализировали с учетом времени

Оценки за поведение в образовательных учреждениях помогут выявить уровень воспитанности детей. Об этом 360.ru рассказала директор ФГБНУ «Институт развития, здоровья и адаптации ребенка», доктор педагогических наук, профессор Елена Приступа.

Она напомнила, что образование включает не только обучение, но и воспитание.

«Воспитанность связана с такими результатами как ценности и отношения, личностные качества и поведение. Модели поведения отражают сформированность социальных компетенций. Иначе говоря, оценивая поведение обучающихся, мы выявляем уровень воспитанности. Как же это можно выразить? Только качественной оценкой: зачет или незачет, отлично или удовлетворительно и прочее», — отметила специалист.

По ее словам, такая педагогическая диагностика нужна для своевременного выявления рисков нарушения развития ребенка, ненормативного поведения, а также для поощрения ребят с высоким уровнем социального развития.

«Такой опыт хорошо себя зарекомендовал несколько десятилетий назад и сейчас данная модель актуализирована с учетом сегодняшнего времени», — добавила Приступа.

Педагоги могут осуществлять диагностику поведения различными инструментами: от наблюдений до графической записи воспитанности. Большое внимание необходимо уделять работе с родителями, заключила доктор наук.

В школах шести регионов России запустят пилотные проект, в рамках которого поведение детей предложили оценивать тремя способами.